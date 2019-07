Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 27 de julio de 2019, p. a16

Mick Jagger sigue siendo noticia.

Ayer festejó su cumpleaños 76 en plena gira de conciertos y mañana volverá a sorber su líquido vital: la adrenalina que por toneladas derraman masas hirvientes humanas frente a él, en su trono: el escenario.

La gira No Filter Tour 2019 Stones continuará este domingo en Houston y seguirán otras ocho presentaciones en agosto.

El líder de los Rolling Stones ha explicado recientemente la naturaleza de su nombre, digo de sus giras (‘‘nature of my name” es uno de los versos de su obra Sympathy for the Devil, je) así:

‘‘La gente siempre espera Sympathy for the Devil, Honky Tonk Women, Gimme Shelter, Brown Sugar, Jumpin’Jack Flash y es por eso que nunca faltan en nuestros conciertos. No tocar esas piezas sería fallarle a las personas.”

Esa explicación tranquilizará a quienes gustan denostar. Y si insisten, pondré un ejemplo tendente a urticaria: sería como si una orquesta sinfónica dejara de interpretar las sinfonías de Beethoven.

Y esto viene al caso porque la actividad de los Rolling Stones no cesa.

Anuncian ¡nuevo disco!

Y ese nuevo disco consistirá en…

adivinaron: una selección de sus grandes éxitos.

El nuevo disco se titulará HONK (clara referencia a Honky Tonk Women) y contendrá ‘‘los éxitos mayores y cortes clásicos de todos los álbumes de estudio de los Rolling Stones, grabados entre 1971 y 2016”.

Se trata, podemos leer en la página web de los Rolling Stones, de ‘‘la colección más actualizada de los tracks esenciales de los Stones, incluyendo 36 favoritos de los fans y algunas rarezas. La edición de lujo añade diez canciones en vivo y colaboraciones con algunas de las máximas personalidades de la música”.

Lo que significa: volveremos a comprar las mismas piezas de los Stones que ya teníamos en casa.

Pero no son las mismas, de la misma manera que en cada concierto de los Stones las hacen sonar, de manera obvia y natural, distinta a todas las anteriores. Así como la Quinta Sinfonía de Beethoven no es la misma Quinta Sinfonía de Beethoven dirigida por Karajan que por Carlos Kleiber (prefiero la segunda, je).

Y sí, volveremos a comprar las mismas obras de los Stones porque se escucharán mejor que nunca, pues la frase porfiriana ‘‘hoy la ciencia avanza una barbaridad” se vuelve cada vez más vertiginosa y las remasterizaciones de esas mismas obras resultan en mayor y mayor asombro, acercándose al ideal que ha perseguido la industria del disco en toda su historia: sonar como si estuviéramos en el concierto.

Es la enésima recopilación de los Rolling Stones en disco y será, por su calidad de sonido mejorada, la novísima.

El Disquero es feliz poseedor de un ejemplar de una antología, la mejor a la fecha en sonido, de título ridículo: GRRR! pero de sonido espectacular, asombroso, que requiere un lector de discos especial por su grosor (debido al mayor contenido y lo que técnicamente llaman, sobre todo en los discos de vinilo: ‘‘gramaje”) y deja al escucha boquiabierto, suenan detalles jamás oídos antes.

Este tema es harto apasionante y es una explicación de por qué la industria del disco está en crisis y ya de eso se ha hablado desde hace lustros y se siguen haciendo discos, cada vez mejores, mientras crecen también los servicios de streaming, que en principio significan el aniquilamiento de la calidad de sonido, pues lo comprimen y lo despojan de detalles, de su piel, y sin embargo todo va mejorando y las mejores marcas de reproductores y bocinas (Bose es buen ejemplo) ya producen máquinas que ofrecen el detalle acústico óptimo, en busca, otra vez, del Santo Grial: que suene como si estuviéramos en el concierto.