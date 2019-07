He visto cosas que ustedes, gente, no creerían. Naves de ataque ardiendo junto al hombro de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Tiempo de morir.

ara muchos de nosotros, fans de la ciencia ficción, admiradores incondicionales de Blade Runner (Ridley Scott, 1982), este es el monólogo más memorable en la historia del cine. Sí, se oye mejor en su versión original en inglés que leído en castellano, pero nunca está de más recordarlo, en cualquiera de sus presentaciones. Quien lo dice, casi al final de la ejemplar película de Scott, es Roy Batty, un replicante modelo Nexus 6, lo más avanzado de su tiempo en inteligencia artificial y ciertamente, como lo dice el lema de la Corporación Tyrell que lo diseñó y fabricó, ‘‘más humano que lo humano”. Roy Batty fue personificado en Blade Runner por el gran actor holandés Rutger Hauer, en el rol más notorio y notable de su destacada carrera cinematográfica. Nacido en Breukelen en 1944, Hauer murió en Beetsterzwaag el pasado 19 de julio; no deja de tener un poco de justicia poética el que Hauer haya muerto en 2019, precisamente el año en que su alter ego Batty muere en Blade Runner.

¿Qué tanto más humano que lo humano fue Roy Batty? Mucho. Después de escapar de su trabajo como esclavo high-tech de alguna colonia espacial, este fuerte, sabio pero atribulado Nexus 6 vuelve a la tierra para cumplir dos deseos con los que cualquiera de nosotros (menos humanos que lo humano) puede empatizar: conocer a su padre y pedirle que le dé más vida. Pero a Roy Batty se le acaba, literalmente, el tiempo, y muere en el techo del Edificio Bradbury de Los Ángeles después de decir aquellas imborrables palabras y preservar la vida de una paloma y de un golpeado y estupefacto Rick Deckard, el Blade Runner encargado de perseguirlo y ‘‘retirarlo”. Se me ocurren tres posibilidades para rendir un justo homenaje póstumo a Rutger Hauer/Roy Batty.

La primera, aprender de memoria su legendario monólogo y repetirlo una y otra vez, a la menor provocación. La segunda, revisitar Blade Runner las veces que sea necesario y seguir descubriendo las muchas maravillas cinematográficas que ofrece al fan atento. Y la tercera, que no es cosa menor, conocer y/o volver a escuchar, también repetidamente, los soundtracks del filme con la espléndida música de Evangelos Odysseas Papathanassiou, alias Vangelis.