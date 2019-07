De la Redacción

Para Sylvia Plachy (Budapest, 1943) el retrato representa un arte cautivador que permite desentrañar la esencia y el alma de una persona. ‘‘Se puede ver lo invisible y no sólo lo cercano o la superficie”.

La fotógrafa compartió anécdotas tras impartir recientemente Retratos: buscando conocer al otro, módulo inscrito en el Programa de Fotografía Documental que aloja el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa) Etla, en Oaxaca. ‘‘Se deben considerar varios aspectos al tomar un retrato: uno es la luz, porque ésta puede cambiar la apariencia de la persona. Probar diferentes tipos de luces me permite sacar algo más auténtico. También es importante conocer algo acerca de la persona para tener una conexión. La composición es igual de significativa.

‘‘Los mejores retratos pasan en un instante por lo que un fotógrafo debe estar siempre atento con su instrumento de trabajo. Sin embargo, no está de más buscar lo inesperado, buscar un tipo de retrato auténtico.”

Plachy, ganadora de la becaGuggenheim, autora de cinco libros y cuyo trabajo documental ha sido difundido por prestigiadas revistas en el mundo, rememoró la creación de uno de los retratos icónicos de Basquiat.

‘‘Lo que me ayudó mucho es que él vivía muy cerca de donde yo trabajaba. Cuando llegué, la puerta estaba abierta y no había nadie. Llevaba una luz y de pronto, Basquiat bajó las escaleras sin camisa –porque estaba en su siesta–. Entonces me dijo: ‘Está bien, ya estoy aquí, qué quieres que haga’.