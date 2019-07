Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Sábado 27 de julio de 2019, p. 2

El artista Eniac Martínez Ulloa (Ciudad de México, 1959), quien en su obra fotográfica inmortalizó los distintos rostros de México, murió ayer a las 12:20 horas en un hospital de la colonia Roma.

La noticia fue confirmada por su entrañable amigo, el fotógrafo Francisco Mata Rosas, quien difundió en Twitter: ‘‘Por mi conducto la familia de Eniac comparte el fallecimiento del ‘tigres’, ocurrido hoy 26 de julio a las 12:20 horas, agradecen la preocupación y apoyo de todos, más tarde precisaremos la hora y lugar del servicio fúnebre’’.

Para el artista la vida fue un via-je y una manera de vivir, en sus ensayos fotográficos describió innumerables comunidades de la República y de otros países. Documentó en un libro la situación de los ríos Bravo, Suchiate y Lerma, en el que trabajó con los ejes: la vida del río, la vida del hombre en el río, la muerte del río y la muerte que causa el río.

Fotoperiodista en La Jornada

Eniac Martínez, quien se inició como fotoperiodista en La Jornada, muestra en Ríos cómo un afluente genera vida y también cómo se han descuidado en el país y algunos terminan como basurero. Martínez consideraba nociva la relación del hombre con el río, debido a que muchas fábricas cercanas a un cauce tiran desechos.

Se entregó a la fotografía. En una entrevista dijo que su primer libro Mixtecos requirió cuatro años de investigación y revela el fenómeno migratorio en la Mixteca Alta y Baja de Oaxaca. ‘‘Fue un proyecto que realmente me enamoró de la fotografía documental; estar en la calle aprendiendo de los temas con los que se trabaja. Así, lo que más me gusta de los fotógrafos es cuando el tema está arriba del fotógrafo, no cuando éste está arriba del tema.”

El encuadre panorámico fue un sello de su trabajo, pues estaba convencido de que la imagen debía ser evocativa y dar cabida al mayor número de lecturas.

El autor de los ensayos fotográficos Mixtecos, Litorales, Camino Real Tierra Adentro y Ríos fue distinguido en 2017 con la Medalla al Mérito Fotográfico que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

La semana pasada Eniac presentó su más reciente libro Basura, que reúne 108 imágenes alrededor de ese tema relacionado con la sociedad. Para realizarlo visitó algunos de los estados de la República y la Ciudad de México.