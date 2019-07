Laura Poy Solano

Viernes 26 de julio de 2019

El concurso de ingreso a la educación media superior, organizado por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), cumplió 24 años, en los que evaluó a 7 millones de adolescentes, aseguró Javier Olmedo Badía, vocero del organismo que agrupa a nueve instituciones públicas.

El funcionario destacó que en el concurso 2019 ya fueron asignados 256 mil 816 (85.4 por ciento) concursantes de 300 mil 600 que se presentaron para ser evaluados.

En conferencia de prensa sostuvo que, pese a que la Comipems no lleva un recuento de los aspirantes que repiten más de una vez la prueba de ingreso, en la mayoría de los casos la aplican por segunda vez quienes no quedaron en alguna de sus primeras opciones, los que sí consiguieron quedarse en una institución elegida y los decepcionó, así como quienes no lograron obtener el certificado de secundaria .

Como cada año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue la institución con mayor demanda. De 175 mil 286 concursantes (56.5 por ciento) que la solicitaron, sólo fueron recibidos 34 mil 543, es decir, uno de cada cinco. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) también tuvo alta demanda, con 42 mil 121 sustentantes (13.6 por ciento), pero fueron aceptados 25 mil 720.