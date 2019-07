C

oncepto y anatomía. Para A. Pitzer, autora de One long night. A global history of concentration camps (2017) −y referencia experta de AOC (véase: parte I)− los campos son un afán de inyectar el marco de guerra en la sociedad, una hazaña militar . Su explosión fue la Primera Guerra y la necesidad de retener un grupo grande de combatientes enemigos sin juicio. Pero su inserción en la sociedad es algo diferente: acaba en revocación de derechos humanos y legales (bit.ly/2IhnApz). Si bien el campo de exterminio nazi es hoy su tipo ideal , los campos de concentración nacieron en Cuba (1896) –el general español V. Weyler reconcentraba la población civil rural que apoyaba a los rebeldes tras el alambre de púas en ciudades bajo su control; el saldo: más de 150 mil muertos−, en Filipinas (1899) –los estadunidenses trataban de suprimir una revuelta independentista en su contra de mismo modo− y, finalmente, en Sudáfrica durante las guerras bóeres, donde los británicos erigieron los suyos “para la población local ‘no-civilizada’”. Los campos de hoy en la frontera estadunidense-mexicana son –para A. Pitzer− sus herederos directos (bit.ly/2RuprtV). También J. Hyslop − The invention of the concentration camp: Cuba, Southern Africa and the Philippines, 1896–1907 (2011)− apunta a la ley marcial como su origen y arroja otro antecedente: los campos kaiserianos en África sur-occidental. En fin: “algo puede ser ‘campo de concentración’ sin ser Dachau o Auschwitz”. Pero en realidad –bien apunta M. Gessen− el reciente debate sobre el uso del término campo no era sobre el lenguaje ni los hechos: era sobre la imaginación y sobre cómopercibimos a la historia y a nosotros mismos : lo monstruoso del pasado (Holocausto/Gulag) tiende a volverse inimaginable, mientras lo hasta hace poco impensable (Trump/campos) al materializarse, se normaliza y vuelve aceptable (bit.ly/31QYRzM).