Carolina Gómez.

Periódico La Jornada

Viernes 26 de julio de 2019, p. 18

Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que en noviembre se presentará el Programa Nacional de Vivienda, así como el marco normativo para su implementación.

Hoy que sabemos cuáles fueron los errores y aciertos del pasado, tenemos la oportunidad de reorientar las políticas y atender el rezago de nueve millones de acciones de vivienda, sobre todo en las zonas sur y sureste del país .

Al participar en la inauguración de las Mesas de Diálogo del Infonavit con representantes empresariales, de los trabajadores y de la administración federal, sostuvo que el gobierno está preocupado por el desarrollo integral de las ciudades y ha puesto especial cuidado en la ubicación, la calidad de viviendas, su equipamiento y los servicios con que cuentan, así como en los instrumentos crediticios y la carga que éstos generan a las familias, por lo que se tiene que ver a la vivienda como un derecho, no como un proceso mercantil. Meyer Falcón detalló que gran parte de los créditos que en los últimos años emitió el Infonavit se colocaron principalmente en el norte del país, donde la necesidad de vivienda no es tan apremiante como en otras regiones, por lo que no se atendió la demanda real.