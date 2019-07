Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 26 de julio de 2019, p. 17

La Universidad del Claustro de Sor Juana fue visionaria al crear la licenciatura de derechos humanos y gestión de paz, con la cual se han formado varias generaciones de especialistas en la materia, más allá de una visión apegada al derecho.

Al iniciar los festejos por la primera década de esta carrera, el fundador de la misma, Paolo Pagliai, indicó que en un contexto como el actual, con grave crisis de derechos humanos en el país, es fundamental contar con profesionales en la materia que gestionen estrategias para alcanzar la paz y el bienestar.

El país es un desastre: 95 asesinatos diarios, lo que es algo así como 2 mil 700 mensuales, el ritmo que tenemos ahora no lo habíamos tenido nunca. En términos reales no sabemos cuántos muertos tenemos algunos hablan de 120 mil, otros de 280 mil, pero más allá de números, son personas. Además, hay un número enorme de desaparecidos, infinidad de violaciones a los derechos, problemas de formación en las fuerzas de seguridad: necesitamos empezar a hablar de un ejercicio de la fuerza desde los derechos humanos .

Una década de esfuerzos