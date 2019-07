Sergio Ocampo y Emir Olivares

Viernes 26 de julio de 2019, p. 17

Como parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) catearon varias propiedades en Iguala, Guerrero, cerca del lugar donde fueron levantados algunos de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Fueron testigos de estas acciones integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que es presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y que es integrada por funcionarios del gobierno federal, una representación de los familiares de los normalistas e integrantes de las organizaciones civiles que los han acompañado en su búsqueda de verdad y justicia.

Fuentes ligadas al caso indicaron que en los cateos participaron agentes de la FGR y personal de Gobernación, mientras que elementos de la Policía Federal resguardaron la zona. Se trata de acciones acordadas como parte de los trabajos de la Comisión, creada por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que lleva poco más de siete meses de labores para aportar elementos que lleven a la solución del caso.

A las actividades no fueron invitados los medios de comunicación de la entidad. Incluso los voceros de los familiares de los 43 estudiantes, Felipe de la Cruz y Melitón Ortega, dijeron que no se encontraban en dicha comitiva, y que solamente se había designado a una comisión representativa integrada por cinco padres de familia. Desconocemos la razón de que no se haya invitado a los medios de comunicación , señalaron.

Las fuentes informaron que desde la noche del miércoles se iniciaron los cateos en al menos dos casas ubicadas en la colonia Centro, en Iguala, y acciones similares continuaron hasta el mediodía de ayer en otros puntos de la ciudad.