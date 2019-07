“Vista la certificación que antecede… no desahogó la prevención… se tiene no presentada la demanda”, señala el acuerdo publicado ayer jueves.

El juzgado noveno de distrito en materia penal de la Ciudad de México rechazó la demanda de amparo que interpuso el abogado Juan Ramón Collado Mocelo contra su orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, ya que no precisó de manera específica los actos reclamados.

Por su parte, la juez María Catalina de la Rosa Ortega no admitió el recurso a trámite porque el abogado Collado Mocelo no aclaró algunos puntos de su demanda que estaban imprecisos y advirtió que se tuvo como no presentada la demanda, en la que el abogado alega que se violaron sus derechos humanos contemplados en los artículos primero, 14, 16 y 20 de la Constitución.

Juan Collado fue aprehendido el 9 de julio, cuando comía con el líder de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, en un restaurante de Polanco.

Se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, motivo por el cual fue vinculado a proceso e internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, luego de una audiencia de casi 12 horas.