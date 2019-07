Tras rechazar en distintas ocasiones que negoció la modificación avalada por los diputados locales, reconoció: Yo sí me reuní con empresarios que hablaban de lo absurdo que es una elección para dos años .

Insistió en su rechazo a las gubernaturas de dos años ya que eso daña a la entidad y consideró mezquino relacionarlos sólo con el beneficio apartidos políticos. Incluso llamó a la militancia de Morena a no engancharse en este tema.

No obstante, dijo que dialogó sobre ello con empresarios de la entidad quienes le expresaron su respaldo a ampliar el periodo de gobierno. Ayer, en conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre la polémica que desató la aprobación del Congreso local para ampliar el mandato de dos a cinco años, afirmó que el tema ya se había discutido desde hace varios meses, aunque posteriormente rechazó haber hablado sobre ello con el líder del PAN o algún panista de la entidad.

Al igual que en Baja California, en el resto del país del PAN no quedarán más que migajas sostuvo la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien rechazó haber negociado con el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, para concretar la ampliación de mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla.

Luego de que el PAN anunció la expulsión de sus legisladores por avalar la reforma, el presidente de ese instituto político debería tener vergüenza por dicha decisión y su papel es penoso, ha hecho una campaña publicitaria en este caso, obviamente tratando de llevar agua a su molino, pero que demuestra lo que son: fascistas. Les dan instrucciones a los diputados sobre qué hacer y qué no hacer. Nosotros no les damos instrucciones .

Detalló que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo un encuentro con el presidente nacional del blanquiazul luego de la muerte de la ex gobernadora de Puebla, pero en dicho encuentro no se habló del tema de Baja California. Sin embargo, aseguró que Cortés le pidió a la funcionaria federal que Morena no contendiera en los pasados comicios en los que el candidato Morenista Miguel Barbosa ganó la elección, a lo que respondió: sobre mi cadáver .

La líder de Morena también cuestionó que haya intromisión del Congreso de la Unión sobre la llamada Ley Bonilla.