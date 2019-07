Agregó que precisamente por esta razón el instituto no debe hacerse cargo por sí sólo de esa medición. El Inegi puede recopilar y procesar la información, pero los criterios metodológicos deben ser validados por otra instancia. En el caso de la pobreza, por el Coneval , afirmó el economista.

El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, y los partidos Morena, Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) defendieron ayer la permanencia del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó su desaparición y que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realice sus tareas.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, expuso que el consejo ha sido muy útil para evaluar las políticas sociales de los años recientes. Yo creo que del Coneval aprendimos qué funciona y qué no funciona en el combate a la pobreza , resaltó. Incluso ponderó que la renovación del titular del consejo constituye una oportunidad para afianzar esas evaluaciones, que generen información útil para mejorar siempre las políticas públicas .

PAN y PRD consideraron que sin las evaluaciones del Coneval se caminaría a ciegas en el combate a la pobreza.