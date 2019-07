López Obrador recordó que a partir de una reforma promovida por Carlos Salinas de Gortari, se fue privatizando el mercado de energía eléctrica, pues se cerraban plantas de la CFE para “entregar el mercado a las empresas particulares. No estamos con ese plan, porque tengo el compromiso de que no aumentará en términos reales el precio de la luz.

“Nada más diremos: ‘Oigan, si estamos sentados dialogando, si hay una tregua, ¿por qué meten ahora otra demanda? Espérense; si no hay arreglo, quedamos en libertad y a tribunales’, y todo con apego a la ley. No van a haber confiscaciones, no se van a expropiar los ductos o a nacionalizar”, indicó el mandatario, quien también criticó las versiones falsas de que sin cumplir los contratos el país se quedará sin gas y sin luz, desestimando que exista ese riesgo.

Sin participar en la generación, no puedo garantizar el cumplimiento del compromiso. Esto no es un asunto político-ideológico, es de juicio práctico. Necesitamos garantizar que no aumente el precio de la luz , dijo el jefe del Ejecutivo federal.

Explicó que se está definiendo un plan general de participación conjunta en cuanto al petróleo, con las condiciones que hice referencia en petroquímica, en gas y en energía eléctrica .

El plan asume el cumplimiento de los 107 contratos de las rondas petroleras derivadas de la reforma energética. Esos contratos se respetan, pero hasta ahora no se produce petróleo, apenas una empresa italiana está extrayendo crudo .

Detalló que hasta ahora no hay inversión porque consideran que la perforación en aguas profundas no es rentable. Es un acuerdo que se mantienen los contratos y ayudamos para que no haya obstáculos, que puedan invertir y que se extraiga el petróleo. Nosotros vamos a fortalecer a Pemex (Petróleos Mexicanos), como lo estamos haciendo, para recuperar la producción”.

En este contexto, el mandatario presentó información de Pemex que revela el desplome que tuvo la refinación de petróleo en el sexenio pasado, al pasar de un millón 224 mil barriles diarios en 2013 a 612 mil en 2018 y a 507 mil barriles diarios en enero pasado. Resaltó que a partir de entonces ha registrado una paulatina recuperación, pues la producción en julio es de 651 mil barriles diarios.