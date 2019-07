Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 26 de julio de 2019, p. 4

Ante notario, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer su compromiso de no relección y no corrupción. Lo hizo, dijo, para serenar a los conservadores, a quienes pidió que no lo comparen con Porfirio Díaz –quien se mantuvo en la Presidencia 34 años–, porque “eso sí calienta. Tenemos un pensamiento libertario y democrático.

Soy maderista y creo en el sufragio efectivo, no relección , subrayó el mandatario. “Por eso, voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia… Hasta el 24 (2024), si el pueblo quiere y me lo permiten la ciencia, la naturaleza y el Creador”.

Durante su conferencia, en la que se donó al municipio de Naucalpan el rancho Los Tres García –incautado al suegro del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie– para la construcción de una universidad, ratificó el inicio de una investigación sobre el destino de los más de 200 millones de dólares que se confiscaron al empresario Zhenli Ye Gon. También anunció que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado subastará la residencia en la que se realizó el decomiso.

Acompañado de la munícipe de Naucalpan, Patricia Durán, y del titular del citado instituto, Ricardo Rodríguez, el Presidente habló de la caída de un helicóptero en Michoacán, sobre el que se hacen las investigaciones correspondientes. Lamentó la muerte de José Martín Godoy, secretario de Seguridad Pública del estado; Germán Ortega Silva, director del Seguro Popular de esa entidad, y los pilotos Humberto Suárez y Arturo Duclaux.