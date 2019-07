T

iró a la basura el millón de dólares que supuestamente el empresario gringófilo Jaime Bonilla pagó a los diputados del Congreso local para que modificaran la Constitución y de ese modo quedarse cinco años como gobernador de Baja California, aun cuando fue electo por dos. Hay dos obstáculos que Bonilla difícilmente podría superar. El primero es que la reforma no sea publicada en el Diario Oficial. El gobernador saliente Kiko Vega de Lamadrid dijo que no lo hará. El otro obstáculo es definitivo: las cámaras del Congreso federal, que han reprobado ya enérgicamente el fraude electoral, presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Hay abundantes precedentes de que un funcionario no puede ampliar el tiempo para el cual fue electo. Lo que temen los ciudadanos de Baja California es que Bonilla llegue con la espada desenvainada y en sus dos años quiera recuperar el dinero que gastó en la campaña. Es una pena que la alegría con que los ciudadanos vieron el final de 30 años de gobiernos panistas, unos peores que otros, ninguno bueno, haya sido manchada por la ambición del empresario.

No relección, no corrupción

El presidente López Obrador firmó ante un notario público su carta de no relección. Soy maderista y creo en el sufragio efectivo y no relección, y por eso voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia. Tengo que hacer esto porque no les voy a dejar pasar nada a los conservadores . Recordó que éstos no han querido aprobar la iniciativa de revocación de mandato que envió al Congreso, y tampoco la abolición del fuero.“Sufragio efectivo, no relección y no corrupción’, dijo.

¿Y qué pasa con la mamá de Lozoya?

Este fin de semana seguirá detenida en Alemania, mientras se libra una intensa batalla para ponerla en libertad. De Emilio, ni sus luces. La Fiscalía General de México anunció que a partir del momento de la detención, comenzó a correr un plazo de 90 días para integrar el expediente de extradición que quedará de manera inicial en la jurisdicción de la oficina del fiscal en Múnich. Las autoridades policiacas de Alemania confirmaron en su momento la aprehensión de Gilda Austin, madre del ex director de Pemex, por estar vinculada con la investigación de los delitos cometidos en el caso Odebrecht. La mujer tenía vigente una orden de aprehensión emitida por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, y había sido librada una ficha roja de la Interpol que fue aplicada por las autoridades alemanas. Su defensa promueve un amparo contra su encarcelamiento en México. Estos litigios son una mina de oro para los jueces. Y aun así no quieren que sus sueldos sean disminuidos.