▲ No conozco precedente de que un líder se sienta humillado ante la oferta de una vicepresidencia y tres ministerios , reprochó ayer el socialista Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, dirigente de Unidas Podemos (a la derecha), quien replicó que es difícil negociar en 48 horas lo que no se ha querido hacer en 80 días , luego del fracaso de la izquierda para concertar una investidura en España. Foto Afp

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 26 de julio de 2019, p. 27

Madrid. Con los votos de la derecha española y parte del nacionalismo catalán en contra (155) y la abstención de los diputados (67) de Unidas Podemos (UP) y su dirigente, Pablo Iglesias, así como de las fuerzas independentistas vascas, fracasaron las aspiraciones de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para ser investido presidente de gobierno. Ahora sólo hay dos caminos: retomar las negociaciones e intentar otra investidura en septiembre, o convocar a elecciones para el próximo 10 de noviembre.

Sánchez seguirá como presidente en funciones ante la incapacidad de la izquierda de ponerse de acuerdo para la formación de un gobierno de coalición .

A pesar de que el ganador de los comicios fue el PSOE, con 123 escaños, Sánchez tenía que aliarse con UP para sacar adelante una investidura con el apoyo de otras formaciones. Sin embargo, los partidos de izquierda fueron incapaces de acordar las cuotas de poder. La investidura de Sánchez sólo fue respaldada por los 123 diputados de su partido y el único legislador del Partido Regionalista de Cantabria.

Las negociaciones entre el PSOE y UP empezaron de manera formal apenas esta semana. Se desperdiciaron más de 80 días en los que no sólo no se avanzó en lo que parecía la alianza natural después de los comicios, sino que ni siquiera hubo contactos formales. De ahí que las últimas 72 horas fueron de auténtico vértigo con propuestas y contrapropuestas que al final no fructificaron. La última propuesta de Sánchez a Iglesias fue que su formación presidiera una vicepresidencia de políticas sociales, además de tres ministerios: educación, cultura y medio ambiente.