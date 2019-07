Estoy encantada de formar parte de un cartel que reúne a cantautores de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro continente. Es una cosa histórica y me siento muy agradecida porque voy a abrir el escenario en Las Islas, lugar tan emblemático y con autores tan representativos de la canción latinoamericana, de la canción en resistencia, de la canción comprometida. Con mi participación siento un abrazo de mi comunidad, de mis amigos cantautores, músicos; me siento honrada por la responsabilidad que me dan , declaró Servín.

La cantora Leticia Servín considera que los mensajes dentro de la música son importantes; para ella, esto es necesario, pues contribuye a mejorar el ambiente – el viento que nos cubre como país – de nuestra sociedad. Si la canción no tiene un mensaje, se vuelve una máquina que repite algo que no tiene una conexión emocional, lo que puede resultar dañino.

Así llega Cantares, así llega esta oportunidad, como una semilla que nos da a los cantautores una esperanza para vivir mejor de muestro trabajo y para que seamos mejor valorados. Es un brío que llega a tiempo.

Al mencionar esto, la compositora recuerda que desde hace más de un año y cinco meses atraviesa por una situación legal para poder recuperar la custodia de su hijo, misma que le fue arrebata de manera repentina luego de que un juez en Jalisco fallara en favor de su ex cónyuge.

Servín, con voz quebrada relata: “yo traigo conmigo mi jarana todo el tiempo. En realidad es muy difícil atravesar esta situación sola. Porque me lo quitan por dedicarme a la música, dicen que mi trabajo es indigno. Lamento mucho que no puedan reconocer mi derecho a elegir mi profesión y a elegir ejercerla.

Ser músico no es indigno de ser madre. Yo encontré en la música medicina, camino, salud, confianza, pero sobre todo encontré compañía. Yo te puedo decir, a pesar de lo que estoy pasando, que la música no me puede abandonar, y me acompaña, y cada vez que salgo hecha pedazos de los juzgados sólo con escuchar las cuerdas de mi instrumento vuelvo a recuperar mi voz.

La compositora dijo sentirse apoyada por su comunidad y confió en que se hará justicia.

Servín adelantó que actualmente trabaja en un disco de canciones nuevas, algunas de las cuales creó para recibir el nacimiento de mi hijo, que cumplirá seis años este mes. Estoy haciendo un disco para él porque soy otra desde que llegó a mi vida. Quiero hacerle un agradecimiento musical; estoy componiendo canciones muy divertidas, para que ría .

La cantautora tiene un historial discográfico que se inició en 1999 con Taciturna; sus otros trabajos son Gatos, Mundomatraca, Sueño rock, Flores y La fiera borrasca, material sonoro inspirado en Sor Juana Inés de la Cruz, a quien considera una figura sumamente vigente y sabía. Además, Leticia ha incursionado en campos como la actuación, el teatro guiñol y la conducción en televisión.

Cantares se realizará el 27 y 28 de julio en sedes como el Museo de la Ciudad de México, Jardín Hidalgo de Coyoacán, teatro Ángela Peralta y estaciones del Metro. Comenzará a las 11:30 en Las Islas de Ciudad Universitaria con entrada libre para todas las actividades. Participarán más de 50 artistas nacionales e internacionales; algunos amenizarán presentaciones de libros.