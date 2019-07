Intentamos que por ningún motivo los celulares que fueron robados ingresen a nuestras unidades de negocio. Por medio del IMEI hacemos una consulta a GSNA (una asociación de operadores móviles) para decir si hacemos o no el empeño. Si el aparato está reportado como robado, extraviado o no coincide su descripción con su número de IMEI, no lo aceptamos. Nuestro principal objetivo es llevar a valor cero todos los artículos que sean de procedencia ilícita para que los delincuentes no reciban dinero de los artículos que roban , indicó Juan Carlos Villarreal, presidente de la Amespre en conferencia de prensa en la que también participó Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.