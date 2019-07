En los Juegos Olímpicos pasados no logramos mucho. Siendo realista, creo que no hemos avanzado mucho , asestó para dejar claro que es necesario un título de peso para confirmar el potencial del que presume el Tricolor.

Queda en duda si ha avanzado o no, porque el progreso se consagra con títulos y medallas. Nosotros, desgraciadamente, no hemos obtenido una Copa América o un Mundial. Tenemos la Oro, pero sabemos que no posee la misma importancia que ganar una Confederaciones o una Copa del Mundo , dijo a la cadena Espn.

En un momento de honestidad, el volante Héctor Herrera lanzó una hiriente afirmación, al sostener que el futbol mexicano no ha crecido al nivel que se piensa desde la medalla olímpica en 2012, ya que los títulos que ha conseguido la selección no avalan lo que se hace con los clubes.

Pese al frío análisis que hizo, Herrera se mostró con optimismo al señalar que la nueva generación de futbolistas mexicanos presiona con fuerza para destacar y elevar el nivel del futbol nacional, por lo que los jugadores de experiencia tienen la obligación de guiarlos para evitar los errores que se han cometido. Veo generaciones muy buenas y con mucha calidad. Podría decir nombres, pero si se me queda alguno en el camino quedaría mal. Los veteranos son importantes para la integración al grupo y hay jugadores de los de media como yo y queremos seguir triunfando. Podríamos hacer cosas importantes , indicó.

Aunque ve jugadores que destacan, dijo tener dudas sobre los motivos por lo que no llegan al balompié europeo. “Hay mucho talento en México y varios que podrían jugar en Europa. A veces me pregunto si es porque no han querido o los directivos no les han dado la oportunidad".