Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Viernes 26 de julio de 2019, p. 3

Por indicaciones de John Maxwell Coetzee su nuevo libro, La muerte de Jesús, se publica primero en español. Culmina así la trilogía que se inició con La infancia de Jesús (2013) y continuó con Los días de Jesús en la escuela (2016).

Traducida por Elena Marengo, coeditada por Penguin Random House y El Hilo de Ariadna, en la tercera entrega Coetzee reinterpreta el mito de Jesucristo sin emplear los recursos de la novela histórica, sino con la literatura distópica, que examina un futuro imaginario.

La muerte de Jesús finaliza sin necesidad de alterar la historia integrada por La infancia de Jesús y Los días de Jesús en la escuela, obras con atmósfera llena de símbolos, sin moraleja y en la que no aparece ningún Jesús.

La novela de Coetzee narra la vida de David, quien cumple 10 años y juega futbol con sus amigos. No tienen equipos ni reglas; a veces son 30 en la cancha, otras sólo cinco. Un día, el director de un orfanato vecino los invita a enfrentar a los internos que están a su cuidado, a hacer el máximo esfuerzo y a dar todo para ganar. Pero David elige dejar su hogar e ir a vivir con ellos; al poco tiempo, cae presa de una enfermedad misteriosa que lo hace perder la memoria.

El protagonista no sabe nada de su pasado, salvo que los adultos que lo cuidan no son sus padres biológicos, su existencia es un oscuro designio. Aunque sus orígenes se han borrado de su memoria, perdura la idea de tener una misión. Su única guía es un ejemplar de El Quijote, que lee de manera obsesiva, detesta la aritmética y ejerce una misteriosa influencia sobre los animales. En el ficticio país donde transcurren sus días, todos advierten que no es un niño más, sino alguien especial. No hará milagros, no formulará reglas morales, no despejará enigmas, pero nada será igual tras su breve paso por la Tierra.

Como advierte David, El Quijote no es menos real que cualquier hombre. Todas las creaciones humanas añaden algo al universo, introduciendo cambios permanentes en la trágica historia del devenir.

En el texto, la palabra iluminada del joven es oscura, misteriosa, ininteligible. La ironía de un dios que habla, pero lo que dice no se entiende. Un mensaje cuya ambigüedad permite múltiples interpretaciones.

Suceso literario mundial

La prensa internacional considera La muerte de Jesús ‘‘una propuesta narrativa en extremo radical: llevar a sus últimas consecuencias el proceso de despojamiento del lenguaje, reduciendo el arte de narrar a sus elementos esenciales”, publica El País, de España.