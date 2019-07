El influyente rotativo en idioma inglés no precisó si Sutchi aún se encontraba en México, pero señaló que se le conocen vínculos con organizaciones criminales.

El diario The Jerusalem Post calificó a los sujetos asesinados de infames criminales , pero no ofreció datos adicionales sobre sus antecedentes.

Los medios locales identificaron a los ejecutados como Azulay Alon y Jonhy Ben; el último referido como el ex convicto Johny Ben Sutji, Ben Sutahi o Johny Ben Sutchi.

Asimismo, publicó que Ben Sutji habría sido liberado de una prisión israelí hace seis meses y huyó a México. Expuso que en 2001 también huyó de Israel con Erez Akrishevsky, quien fue extraditado a Israel hace dos días.

Refirió que tenía diferencias con la organización criminal Mosley Brothers y antecedentes de asociación delictuosa con Ben Cohen y su tío Itzik Cohen.

Terminar con la impunidad

Por otra parte, Luis Wertman Zaslav, ex presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, señaló que está claro que lo ocurrido en la plaza Artz no fue un crimen pasional, pero dijo que grupos de delincuentes hay en todo el mundo.

Luego de que el claustro Doctoral Honoris Causa realizó la ceremonia de investidura de grado en honor al doctor Wertman, expresó en entrevista que mientras no terminemos o aspiremos a terminar con la corrupción, con la colusión y con la impunidad, no vamos a estar solucionando los problemas que estamos viviendo .

En el auditorio de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, dijo en entrevista que la seguridad no es policías, pistolas y patrullas, es parte de, pero no con más policías, ni con más pistolas ni con más patrullas se solucionan los problemas de seguridad , tras comentar que definitivamente estamos viviendo cosas que antes no vivíamos .

Wertman publicó antes en su cuenta de Twitter que lo ocurrido en el restaurante Hunan “nunca fue un crimen por motivos pasionales, ese fue el dicho de la asesina. Otras imágenes y datos muy claros demuestran que se trató de una ejecución a plena luz del día y en un lugar de alta concentración de personas”