Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 25 de julio de 2019, p. 38

Sin un cambio en las tendencias mundiales para abatir la desigualdad educativa para 2030, uno de cada seis niños del planeta seguirá fuera de las aulas y 40 por ciento no completará la secundaria, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en su informe Cumplir los compromisos. ¿Van los países por buen camino para alcanzar el ODS 4?

Elaborado como parte del reporte más reciente del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, el documento señala que el número de niños y adolescentes de seis a 17 años que no están escolarizados (262 millones) disminuirá apenas 14 por ciento para 2030, mientras el avance para que más adolescentes concluyan la secundaria y el bachillerato sigue estancado, por lo que destaca que el mundo aún está muy lejos de cumplir con sus compromisos internacionales en materia educativa .

Al analizar el grado de avance del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 relativo a educación, suscrito junto con los 16 restantes por las naciones del mundo en la Asamblea General de Naciones Unidas 2015, subraya que para 2030 todavía habrá más de 220 millones de niños, adolescentes y jóvenes fuera de la escuela , y advierte que el avance para abatir el número de quienes carecen de oportunidades educativas se ha reducido o permanece estancado.

Recordó que 64 millones de niños de seis a 11 años, en edad de cursar la primaria, no asisten a la escuela, tendencia que se redujo de 15 a 9 por ciento entre 2000 y 2008, pero no presenta variaciones en años posteriores. Lo mismo ocurre para los adolescentes de 12 a 14 años, de los cuales 61 millones no van a la secundaria. Su tasa de no escolarización bajó de 25 a 17 por ciento entre 2000 y 2010, pero desde entonces permanece prácticamente estancada.