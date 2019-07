En tanto, los organismos constitucionales autónomos surgieron en la institucionalidad mexicana como una apuesta por blindar de injerencias políticas temas centrales de nuestra vida nacional; es decir, la división clásica de poderes no fue suficiente como esquema de pesos y contrapesos y se apostó a generar órganos que no dependieran de ningún poder y que estuviesen dotados de por lo menos tres autonomías: la técnica, la de gestión y la financiera. Temas centrales como la política económica, los derechos humanos, la democracia procedimental, el derecho al acceso a la información pública y las telecomunicaciones, entre otros, fueron encargados a órganos garantes como la CNDH, el Banco de México, el INE y el INAI.

n las últimas semanas han estado en debate dos temas que son relevantes para nuestra democracia y que han generado gran polarización en la opinión pública. Me refiero a lo concerniente a la CNDH y su calidad institucional, así como lo relativo a los medios de comunicación y las recientes manifestaciones presidenciales sobre la revista Proceso, Financial Times y Reforma.

En todo caso, el debate central en esta agenda tendría que ser una regulación de la publicidad oficial que garantice la libertad de prensa y ello sería una oportunidad para un gobierno progresista como se asume la 4T. Un buen comienzo fue la publicación de la lista de medios y personas beneficiadas por el presupuesto público.

Lo mismo sucede con las expresiones descalificadoras a la CNDH. El tema central es si los órganos constitucionales autónomos son útiles como fórmula democrática para asegurar que temas estratégicos para nuestra vida nacional estén a salvo de injerencias e intereses políticos y ello se traduzca en verdadera garantía de derechos.

Es la segunda vez que el Presidente arremete contra órganos autónomos. Desde la campaña lo hizo contra el INAI y ahora contra la CNDH. A nadie escapa que buena parte de la perversión de estas instituciones radica en los propios partidos políticos. Por una parte, el INAI en esta última época ha sido ejemplo de cuotas políticas: algunos comisionados afines al PRI, otros al PAN y así sucesivamente, literalmente como si se repartieran rebanadas de un pastel. Basta recordar que la anterior comisionada presidenta, Ximena Puente de la Mora, se destacó por su cercanía personal a Enrique Peña.

Lo mismo sucedió históricamente con la CNDH, porque ahí la encomienda del Ejecutivo en turno era tener a un ombudsperson fiel y leal que no levantara la voz. Ejemplos sobran: Mirielle Roccatti, José Luis Soberanes, Raúl Plascencia Villanueva, claras comparsas del poder que se desempeñaron penosamente en favor de las instituciones públicas y en contra de las víctimas de este país.

Hoy no tenemos la CNDH que necesita la nación, pero me atrevo a decir que sí su mejor versión, aunque en casos penosos como Ayotzinapa no haya estado a la altura. Tampoco tenemos un sistema no jurisdiccional de protección autónomo; las comisiones estatales de derechos humanos siguen siendo cargos de trampolín político y plegadas al Ejecutivo estatal en turno.

En resumidas cuentas, lo nuevo y propio de un gobierno progresista sería el debate sobre la regulación transparente de la publicidad oficial y sobre la necesaria reforma de los organismos públicos para garantizar su autonomía, pues es lo que permitirá fortalecer la democracia y asegurar la vigencia de derechos. En tanto ello no suceda debemos afirmar que, al hablar de la 4T, lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir.