The Economist dedicó una de las notas editoriales de su número del 20 de julio a disectar una reforma de la regulación migratoria de Estados Unidos, puesta en vigor ipso facto y casi inadvertida entre el escándalo producido por las invectivas racistas del presidente contra cuatro representantes demócratas recién elegidas. Esa reforma, violatoria de la Convención de Ginebra de 1951 y de la propia ley estadounidense sobre refugio de 1980– establece que Estados Unidos no considerará las solicitudes a menos de que los interesados demuestren haber buscado asilo en algún país por el que hayan transitado para llegar a terreno estadunidense y haber sido rechazados por éste . “La reforma –agrega– afecta a cualquiera que no sea mexicano y que llegue a la frontera por tierra”, es decir a más de 80 por ciento de los 688 mil solicitantes detenidos en la línea entre octubre de 2018 y junio pasado. De este modo, cualquiera que atraviese por Guatemala o México en su camino a Estados Unidos sin haber buscado refugio allí, será rechazado sin mayor trámite . La nueva práctica –dice el editorial– afectará a decenas de miles de personas por año y contradice medio siglo de precedentes . Además, a partir del 23 de julio se facultó a los agentes de migración para ordenar la deportación inmediata, sin intervención judicial, de cualquier extranjero ingresado ilegalmente en los dos años anteriores a su detención. Se estima ( WP, 23/7/19) que podrían verse afectados hasta 300 mil migrantes, muchos de ellos mexicanos. El presidente quiere mostrar a sus electores que no fue del todo vana su promesa de deportar a millones de ilegales .

La resolución de las Naciones Unidas, que abre vías a la construcción de consensos y a la acción colectiva y solidaria, contrasta en forma dramática con la reforma a la práctica migratoria estadunidense que estimula la trata de personas, hace más riesgoso el intento de atravesar esa frontera y eleva los costos para todos los países involucrados, incluso Estados Unidos mismo.