Aclaró a los legisladores que los nuevos verificadores no portan armas porque su función no es de seguridad, pero son abogados que eran policías de campo, con experiencia práctica. Su perfil es porque saben reaccionar ante situaciones que no debieran y que todavía se presentan. Yo sí me asusto. Y sí corro al baño, porque no me doy cuenta si (el arma) tiene el seguro o no, si es de verdad o no. Pero ellos con sólo ver cómo se para el mono se percatan si sabe o no usar armas y si están cargadas o no .

Sheffield consideró que la hostilidad hacia verificadores podrá superarse en un año, porque la venta ilegal de combustible se ha reducido dramáticamente .