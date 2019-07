Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 25 de julio de 2019, p. 8

Las complicaciones para liberar a quienes purgan una condena injusta o a las personas que permanecen en la cárcel pese a su avanzada edad o a que padecen enfermedades llevaron al gobierno a analizar la viabilidad legal del indulto presidencial, señaló el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. No ha sido por falta de voluntad para dejarlos libres, sino por la complejidad legal del trámite.

En su conferencia matutina, López Obrador salió al paso de los rumores que colocan a Olga Sánchez Cordero fuera de la Secretaría de Gobernación (SG): Estoy muy contento con el trabajo que está haciendo: es extraordinaria como profesional, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Es una mujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora .

–¿De dónde cree que nazcan estos rumores?

–Es que hay adversarios que están desconcertados, molestos. Y no sé por qué, si llevamos años actuando de la misma manera, ni modo que llegamos aquí y cambiamos.

Al negar la posible remoción de la titular de la SG, agregó: No es como otros casos, que si quisiéramos (que se fueran) . Ante las preguntas sobre eventuales bajas en su gabinete, López Obrador refirió que son aquellos funcionarios que se arraigaron del pasado gobierno: “Están ahí agazapados, no comparten el proyecto nuevo. En un acto de honestidad deberían decir: ‘Ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo’”.

El mandatario informó además que el consejo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aprobó la creación de la nueva empresa gubernamental que proporcionará Internet a las comunidades marginadas de este servicio, utilizando la fibra óptica que ya tiene aquélla. Se denominará Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos.