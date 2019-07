Tras considerar que es inmanejable que haya demasiadas elecciones estatales al mismo tiempo, sostuvo que en el tema hay manipulaciones que están fuera de lugar. Además, cuestionó a las voces desde el PAN o desde el PRD que han calificado de traidores a los diputados locales de estos partidos que avalaron la reforma local, pero al preguntarle si Morena abrirá sus puertas a los legisladores, dijo que aún no se ha planteado esa opción.

También se refirió al proceso interno del partido, y aseguró que las críticas que han surgido en su contra se deben a una búsqueda de un botín político, y ratificó que no validará el padrón de 3.3 millones de militantes que ordenó el Consejo Nacional encabezado por Bertha Luján.

La presidenta nacional de Morena,Yeidckol Polevnsky, se deslindó de la ratificación del Congreso de Baja California para ampliar el periodo del gobernador electo, y aseguró que ni ella ni Jaime Bonilla tuvieron que ver. No obstante, respaldó la votación y sostuvo que con ello gana el estado fronterizo.

No avalará padrón

Sobre el proceso interno del partido, Polevnsky se refirió a la resolución del Consejo Nacional del partido del pasado 7 de julio en la que ordenó a la directiva enviar al Instituto Nacional Electoral un padrón de militantes ampliado de 3.3 millones, ya que el actual es de poco más de 300 mil y quienes serían los únicos que podrían participar en el proceso interno del 20 de noviembre.

Al respecto dijo que realizará una reafiliación para que los militantes que no están registrados ante el órgano electoral puedan participar, ya que “de buenas a primeras aparecieron más de un millón… no tiene ninguna validez porque no sabemos con base en qué criterio algunos están”.