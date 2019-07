Se me hace que en el extremo de la hipocresía ahora están haciendo un cuestionamiento sobre este asunto, cuando nuestros opositores fueron los que aprobaron esta decisión , acusó el mandatario.

Después de que el Congreso de Baja California declaró por mayoría la validez de la reforma constitucional que extendió de dos a cinco años la gubernatura de Jaime Bonilla, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no le echen la culpa, porque yo no tuve nada que ver . Acusó al PAN de actuar con hipocresía , con una doble moral , luego de que nueve de los 12 diputados que entonces tenía aprobaron la modificación.

Doble moral

Debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el PAN, pero ahora hay un doble discurso, con una doble moral , sostuvo.

Lo único que quisiera, añadió, es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo . Es un asunto que tiene que ver con el Congreso local y debe resolver la autoridad competente”. Ya se acabaron los tiempos en que el Presidente daba línea.