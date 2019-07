C

omo catarata apocalíptica, organismos internacionales, bancos privados nacionales y foráneos, centros de estudio de la cúpula empresarial, especialistas , analistas y conexos, tomados de la mano, auguran, bola de cristal de por medio, el inminente cataclismo económico del país y el hundimiento del navío de gran calado (como Fox, Calderón y Peña Nieto alegremente calificaban a la siempre pujante economía nacional).

Por si fuera poco, aterrorizados, los videntes critican la osada advertencia presidencial, en el sentido de que no serán los organismos financieros internacionales quienes determinen nuestra agenda económica, ya que la imposición de medidas hacia gobiernos mexicanos anteriores causó una grave crisis económica, social y de seguridad en el país .

López Obrador subraya que instituciones como el FMI debería ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer autocrítica; no les tengo confianza, porque impusieron la política económica neoliberal que causó muchas desgracias a nuestro país; ¿qué autoridad moral tiene?

Entonces, no hay nada que celebrar, cierto, pero en materia económica ¿el rumbo es catastrófico? No. ¿Las cosas funcionan muy bien como aseveran en Palacio Nacional? Tampoco, pero las partes involucradas en este agarrón se aferran, manejan sus propios datos y hacen su respectiva deducción: una apocalíptica y otra holgadamente optimista, por mucho que la perspectiva de crecimiento no sea grata y que en 2019 ni por aproximación el crecimiento se acercará al 4 por ciento ofrecido.

Sin embargo, entre las advertencias de los apocalípticos destaca aquella de que el comportamiento de la economía mexicana es similar al registrado en 2009 y que sus números son los peores desde aquel año. Sin embargo, como en este espacio se ha comentado, existe una abismal diferencia, que desde luego no puede ser utilizada como referencia.