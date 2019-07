U

n problema jurídico se convirtió en un dilema de carácter moral: ¿Usted dejaría que su madre estuviera en la cárcel, a sabiendas de que es a usted a quien persigue la policía? Ese es el dilema de Emilio Lozoya.

Ayer por la mañana las redes sociales se incendiaron con la noticia: agentes de la Interpol detuvieron en Munich, Alemania, a Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Se convirtió en la segunda persona de alto nivel aprehendida por el caso Odebrecht. Se le acusa de haber actuado como cómplice de su hijo en el lavado de dinero recibido como sobornos de la compañía brasileña. El primer detenido es Alonso Ancira, ex presidente de Ahmsa. ¿Cuál será la reacción de Lozoya? ¿Va a esperar a que eventualmente sean aprehendidas su esposa y su hermana, a quienes también busca la Interpol. ¿O a cambio de entregarse buscará un arreglo con las autoridades para desafanarlas? Es un problema no sólo jurídico, sino también moral. Alguien debería recordarle una famosa frase: “ The game is over”. Santiago Nieto, que ha seguido tenazmente el caso, felicitó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero. También merecen felicitación Irma Eréndira Sandoval, la eficaz secretaria de la Función Pública y, desde luego, el propio Santiago Nieto. (Si escuchan por ahí un rechinar de dientes, las dentaduras corresponden a Peña Nieto, Pedro Joaquín Coldwell, Luis Videgaray y el resto de la banda).

Inflación, tasas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación en México bajó a 3.84% a tasa anual en la primera quincena de este mes, su menor nivel en dos años y medio (desde diciembre del 2016). Con este resultado el nivel inflacionario se mantiene por segunda quincena dentro de la meta establecida por el Banco de México (3%, con margen de un punto porcentual mayor o menor). Es una buena noticia para el Banco de México, que tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad de los precios, pero al mismo tiempo sube la presión a una disyuntiva que enfrentan el gobernador Alejandro Díaz de León y los miembros de la Junta de Gobierno: ¿llegó el momento de bajar la tasa de interés? Aunque los banqueros se reúnan con López Obrador y le digan que disponen de medio billón de pesos para financiar inversiones, no encontrarán empresarios que se sientan motivados a utilizar los créditos con un costo del dinero tan alto. Sin embargo, bajarla conlleva un riesgo grave: la salida de capitales. Dilema complicado, y la decisión que tome el banco central tendrá repercusiones muy importantes.