Brasilia. La justicia brasileña absolvió ayer al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) del cargo de organización criminal y lavado de dinero en la investigación sobre los presuntos favores concedidos a la constructora Odebrecht en el país africano de Angola.

Según De Souza no se proporcionó evidencia de que el ex presidente estuviera vinculado a un contrato de Obebrecht Angola y la empresa brasileña Exergia. El juez también absolvió a Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrino del ex mandatario.