David Brooks

Corresponsal

Jueves 25 de julio de 2019, p. 26

Nueva York. El ex fiscal especial Robert Mueller declaró ayer ante el Congreso que aunque no se formularon cargos al concluir la investigación que encabezó, el presidente Donald Trump no fue exculpado del delito de obstrucción de la justicia y alertó que persiste la interferencia de Rusia –que ayudó a llevar al magnate a la Casa Blanca–, en los procesos electorales estadunidenses.

Sin embargo, después de más de seis horas de audiencias ante dos comités de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos enfocadas en el informe final de 448 páginas con que culminó la investigación que encabezó Mueller sobre posibles actos de conspiración entre la campaña de Trump y los rusos e intentos tanto para encubrir como para obstaculizar las investigaciones, no se reveló nada nuevo.

Ante los intentos de Trump y sus aliados por descalificar la investigación como una farsa y una cacería de brujas y declarar falsamente que el informe concluyó que no hubo ninguna colusión con los rusos y que Trump quedó exonerado , Mueller tuvo la oportunidad este miércoles de reiterar lo que había dicho desde un inicio: hubo y sigue habiendo interferencia rusa en las elecciones estadunidenses, y que el presidente no fue exculpado por los actos que se alega que cometió en torno a por lo menos 10 instancias de obstrucción de la justicia documentados en el informe.

De hecho, en respuesta a preguntas sobre si las afirmaciones de Trump de que el reporte no lo culpó de obstrucción y que el presidente había sido exonerado , Mueller afirmó: eso no es lo que indica el informe .

Más adelante, Mueller comentó que el presidente no respondió con la verdad a preguntas bajo juramento durante esta investigación, y expresó que es más que problemático que Trump pareció apoyar y aplaudir el hecho de que Wikileaks difundiera correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata supuestamente hackeados por los rusos durante la elección.

Mueller recordó que su equipo decidió no considerar la formulación de cargos criminales por obstrucción de la justicia, ya que según reglas establecidas dentro del Departamento de Justicia no se pueden presentar cargos contra un presidente activo. Pero sí señaló que Trump puede ser sujeto a estos cargos en el momento en que deje de ser gobernante.

Por otro lado, Mueller también reafirmó las conclusiones de su investigación de que, aunque no había suficiente evidencia para comprobar algún tipo de conspiración entre la campaña de Trump y el Kremlin, no había duda de que los rusos interfirieron en las elecciones presidenciales de 2016 y que el magnate y su campaña dieron la bienvenida a esa interferencia.

Más aún, advirtió que eso continúa. Lo están haciendo mientras estamos sentados aquí . En respuesta a legisladores, expresó su alarma de que este tipo de interferencia extranjera se convierta en algo que podría ser aceptable de aquí en adelante: espero que esto no sea ahora lo normal, pero temo que lo es .

Los demócratas, quienes controlan la cámara baja y convocaron a estas audiencias, no lograron su objetivo de que Mueller revelara algo explosivo. A la vez, los republicanos tampoco lograron anular las conclusiones de la investigación, aunque intentaron a lo largo del día cuestionar la integridad e imparcialidad de la pesquisa para restarle credibilidad.