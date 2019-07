Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Aun cuando se había establecido que no habría demandas mientras se realizaban las negociaciones entre las empresas constructoras de los gasoductos que suministrarán combustible a la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno federal para alcanzar un nuevo acuerdo que reduzca las tarifas de los contratos originales, una de las compañías promovió una nueva acción legal, denunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

No me gusta decirlo, porque ya me comentaron que les enoja, pero no se puede, y es la última vez que lo digo, aceptar un contrato leonino.

Después se informó que fue TransCanada la que interpuso una nueva demanda con base en las declaraciones que hizo el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en una entrevista en la que sugirió que les asistía la razón a las empresas.

En otro orden de ideas, al ofrecer detalles sobre el encuentro que sostuvo el martes con integrantes de la Asociación de Bancos de México, López Obrador destacó que al analizar la evaluación de las comisiones que se cobran por el envío de remesas, se le informó que México ocupa el tercer sitio a nivel mundial como destino de envíos de dinero con 35 mil 659 millones de dólares en 2018.

Sólo lo supera la India, con 78 mil 609 millones de dólares, y China, con 67 mil 414 millones, según los datos que entregó la ABM, que estima que durante 2018 las remesas mundiales sumaron 689 mil millones de dóalres.