Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 25 de julio de 2019, p. 23

El sector privado llamó al gobierno federal a ejercer el gasto público de obras y programas en el segundo semestre, pues de lo contrario, advirtió, no habrá crecimiento económico este año.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) aseguró que la economía nacional no registra el crecimiento esperado por la demora en la aplicación del gasto público, la disminución de la inversión pública y privada y la desaceleración de la economía global.

Por ello, llamó al gobierno a liberar el gasto público de obras y programas con el fin de remontar las expectativas de crecimiento de menos de uno por ciento para la economía mexicana, como la de 0.9 por ciento que pronosticó esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la de otros organismos financieros en el país que apuntan en similar sentido.

El organismo dirigido por José Manuel López Campos indicó que es el momento de acelerar el paso y presentar a los sectores productivos la hoja de ruta a seguir para el desarrollo del país y su integración en las acciones a impulsar. Agregó que las empresas requieren certidumbre para poder determinar proyectos de inversión.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), anticipó que México no va a crecer en 2019.