▲ El técnico de Chivas aseguró que no le importa si hay una campaña en su contra, porque en 40 días no es tan sencillo cambiar las cosas. Foto Jam Media

Agencias

Periódico La Jornada

Jueves 25 de julio de 2019, p. a16

Las críticas no parecen afectar en lo más mínimo al técnico Tomás Boy, quien dejó claro que las Chivas no pasan por una crisis después de las cinco derrotas en la International Cup y el descalabro que sufrió al debutar en la Liga Mx.

La verdad, así ha sido mi carrera: me vale gorro si hay campaña o no (en mi contra). Apenas llevo 40 días trabajando y no es tan sencillo cambiar las cosas, pero ahí vamos , dijo al regresar a Guadalajara procedente de Dallas. No hago tanto caso a lo que se dice sobre si hay crisis. Se llega a una crisis cuando ya tocaste el techo y este equipo no ha llegado a él como para hablar de una crisis, pero cada quien puede hablar y lo respeto , espetó.

La escuadra rojiblanca desató las alarmas en pretemporada al caer de manera aparatosa ante River Plate (5-1), Boca Juniors (2-0), Fiorentina (2-1), Benfica (3-0), Atlético de Madrid (5-4, penales), y en el inicio de temporada al visitar a Santos 2-0.

Boy lanzó una indirecta al América al indicar que no recibió los mismos golpes mediáticos pese que cayó en partidos amistosos contra River Plate y Boca Juniors.