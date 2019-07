Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 25 de julio de 2019, p. a15

La negativa de prestar jugadores es una constante en selecciones menores, pero el técnico Jimmy Lozano no se angustia y expresa su confianza para representar a México de la mejor manera en los Juegos Panamericanos con la aspiración a una medalla.

Debido a que el certamen no es parte del calendario FIFA, los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores para el Tricolor Sub 22, por lo que Lozano tuvo que recurrir a un equipo B. Aunque no le agraden las formas, el técnico acepta las condiciones para trabajar con la selección juvenil y destacó que no le incomoda que los planteles retengan a los futbolistas siempre y cuando les den minutos en la cancha.

Es difícil (cuando te niegan a los jugadores), pero entiendo cuando sé que el futbolista va a jugar en Primera División con su equipo, que va a ser titular, lo malo es cuando no le dan oportunidad y lo mandan a la Sub 20 , dijo. Entiendo la situación, ya me tocó estar del otro lado cuando dirigí a Querétaro".

Las ausencias del recién exportado Diego Lainez (Real Betis), el goleador José Juan Macías (León), el arquero Sebastián Jurado (Veracruz) y el zaguero Alan Mozo (Pumas) sorprendieron en la convocatoria que se reveló hace un mes.