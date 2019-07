Me siento traicionado por las autoridades deportivas de mi país , confiesa Landa; estoy decepcionado, no de mi país, sino de la gente que detenta el poder en el deporte .

Todas las autoridades me dieron la espalda; nadie intercedió por mi caso , lamenta; en México ser seleccionado es un estrés que mata todo entusiasmo, la emoción que se vive por defender los colores de tu país la sepultan los directivos que manchan al deporte por intereses personales .

Cuando se enteró de la renuncia de Paola Pliego a competir por México y que ahora representa a Uzbekistán, se dio cuenta que no tenía alternativa para resolver su caso. Entonces decidió que no volverá a representar a su país en competencias internacionales y ahora analiza la posibilidad de integrarse al equipo de Estados Unidos.

Ya no representará a México en justas internacionales

“Uno no renuncia a su nacionalidad, yo seguiré siendo el mexicano mejor clasificado en el tour profesional, pero ya no representaré a mi país como seleccionado en competencias internacionales”, dice con tristeza; con el paso que dio Paola Pliego me di cuenta que no soy el único que sufre los atropellos de las autoridades deportivas, porque pueden hacer lo que quieran con impunidad y si nadie pudo hacer nada por mi caso, no tenía remedio seguir luchando contra ese aparato. Para que cambien las cosas en México va pasar demasiado tiempo .

Para Landa no hay consuelo en este momento. Enterarse de lo que ocurre en Lima –comparte– le devuelve la sensación de impotencia, de enfrentar a la gente de pantalón largo que corta de tajo las aspiraciones de tantos deportistas.