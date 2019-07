Reyes Martínez Torrijos

Jueves 25 de julio de 2019

La escritora mexicana Valeria Luiselli figura en la lista de 13 finalistas del Premio Booker 2019. Es la primera vez que un autor de esta nacionalidad es candidato al más importante reconocimiento en lengua inglesa.

La novela Lost children archive (El archivo de los niños perdidos), por la que Luiselli fue nominada al galardón británico, según difunde la página web del Premio Booker, se inspiró en la actual política estadunidense de separar a los niños de sus padres en la frontera con México y es la primera obra que escribe en inglés.

Valeria Luiselli (Ciudad de México, 1983) también es la primera mexicana en ganar el American Book Award, en 2018, por su libro de ensayos Tell me how it ends: an essay in forty questions, publicado en México con el título Los niños perdidos (Sexto Piso), en el que explora la vida de menores migrantes que arriban a Estados Unidos.

En 2019 es la primera vez que el galardón se llama oficialmente Premio Booker: hasta el año pasado era el Man Booker. La ensayista y narradora es también parte del jurado del Premio Booker Internacional 2019 que se otorga de manera bienal a un escritor vivo de cualquier nacionalidad por su obra publicada en lengua inglesa o con amplia difusión en ese idioma. Es diferente al Premio Booker.

En la lista difundida por los organizadores destacan la canadiense Margaret Atwood (quien ha ganado el reconocimiento cinco veces) y el indo-británico Salman Rushdie (quien obtuvo el premio en 1981).

Luego del escándalo en el Comité Nobel de Literatura, cuyo premio no se ha entregado desde 2017, el Booker es en este momento el más importante galardón literario del mundo.

El comité que eligió el conjunto de textos de ficción está integrado por el fundador y director del Hay Festival, Peter Florence; la editora Liz Calder; la novelista, cineasta y ensayista Xiaolu Guo; la escritora Afua Hirsch, así como la pianista y compositora Joanna MacGregor.Florence, presidente del jurado de este año, sostuvo que ‘‘hay candidatos Nobel y debutantes en esta lista. No hay favoritos. Todos son ganadores creíbles”.

Describió sus obras: ‘‘imaginan nuestro mundo familiar desde las noticias del ciclo de la tragedia y la protesta, con humor salvaje, visión profunda y una apasionada humanidad. Estos escritores ofrecen alegría y esperanza. Son exigentes, esclarecedoras y entretenidas. De verdad, léalas todas”.