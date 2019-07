Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de julio de 2019, p. 37

Maestros y directores de secundarias diurnas, técnicas y de trabajadores denunciaron que a casi dos años de los sismos de septiembre de 2017, al menos 52 planteles en la Ciudad de México operaron fuera de sus instalaciones durante el ciclo 2018-2019, y el temor es que transcurra otro ciclo escolar en condiciones inadecuadas para miles de alumnos .

En entrevista con La Jornada, exigieron a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCDMX), que encabeza Luis Humberto Fernández Fuentes, dar a conocer a detalle cuál será la estrategia a seguir para las secundarias, cuyos planteles aún siguen afectados debido a que no han concluido las obras o simplemente porque no se han iniciado . Destacaron que existe temor, porque en los primeros reportes de seguridad estructural sólo se hicieron inspecciones oculares. En el caso de la alcaldías de Iztapalapa y Xochimilco se detectó que había varias escuelas con daño estructural, pero a la fecha no se han implementado los estudios de mecánica de suelos y de seguridad estructrural que se requieren para determinar que no existe riesgo de colapso de los edificios de aulas .