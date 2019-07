Antonio Heras

Miércoles 24 de julio de 2019, p. 19

Mexicali, BC., El Congreso de Baja California declaró la validez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución local que amplía de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla Valdez, del partido Morena.

Las bancadas de Morena, PT y Transformemos, así como los siete diputados que pertenecían al PAN y al PRD y se declararon independientes, decretaron la validez de la enmienda, por lo que pedirán al gobernador Francisco Vega de Lamadrid su publicación en el Periódico Oficial del estado.

De confirmarse la negativa para promulgarla por parte del mandatario panista, la Legislatura solicitará su publicación de manera directa como lo contempla la Constitución bajacaliforniana.

En sesión extraordinaria realizada a puerta cerrada en el ayuntamiento panista de Playas de Rosarito, pues el acceso frontal del edificio del Centro Cívico de Mexicali, donde está la sede del Congreso, está bloqueado por activistas, los diputados rechazaron con 13 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, el exhorto que les hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para dar marcha atrás a la reforma.

Argumentaron que las reacciones que se han dado desde el centro del país a la llamada ley Bonilla, es un ataque a la soberanía . Señaló que el exhorto de la Comisión Permanente tiene imprecisiones que –de ser aceptado– le llevarían a contravenir obligaciones constitucionales, y por tanto en caso de cualquier inconformidad concurra ante las instancias jurisdiccionales idóneas .

El panista Raúl Castañeda Pomposo calificó a los diputados federales y senadores que suscribieron el exhorto como analfabetas constitucionales porque dijo que desconocen el proceso de la reforma.

El priísta Alejandro Arregui aseguró que no tiene razón jurídica ya que no pueden dejar sin efecto un decreto que no ha sido declarado válido ni mucho menos publicado en el Periódico Oficial del Estado.

A la sesión no acudieron el diputado panista Sergio Tolento; Jorge Eugenio Núñez, del Partido Baja California, y el presidente de la mesa directiva, el priísta Benajmin Núñez, quien se excusó por el fallecimiento de su hermano, entre otros.