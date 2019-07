“Los periodistas, incluso amigos personales míos, vinculados amistosamente conmigo, también se me echaron encima. Si quieren les digo el medio, es día de revelaciones: se trata del gran diario amigo mío que es La Jornada. (Estuve) desaparecido durante meses, (luego) empecé a aparecer en fotos, actos, no lo pudieron evitar, en actos públicos con Andrés Manuel (López Obrador)”, afirmó.

Al concluir la ceremonia, y mientras era llevado en silla de ruedas por sus colaboradores, a Muñoz Ledo se le pidió aclarar a qué se refería con esa acusación a los reporteros. Respondió: Han sido muy generosos conmigo .

–Entonces, ¿por qué dice que son chayoteros?

–No, no. Ella lo dijo (Roselli) –eludió.

–¿Y usted lo avala? –se le insistió.

–Porque no lo aclararon. Lo que me he vuelto, que no era antes, (es) un hombre claridoso. Y lo que digo lo pruebo, punto.

–¿Tiene pruebas?

–Todo está ahí, mano.

–¿Va a presentar una denuncia?

–No, ¿por qué?

–Porque es desvío de recursos.

–¡Ay, ay, fíjate! No quiero estar contra un gremio y esto podría repercutir.

–Pero ya lo dijo...

–¡Bueno, lo dije y qué!

–Le pregunto.

–Te estoy diciendo que me he vuelto un hombre claridoso, que lo que dije lo pruebo.

–¿Puede entregar las pruebas?

–¡No, hombre!