Alonso Urrutia, Angélica Enciso y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de julio de 2019, p. 10

La remoción de Gonzalo Hernández Licona como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se realizó porque se consideró que había terminado el ciclo en su gestión, señaló Andrés Manuel López Obrador. Descartó que el despido haya sido propiciado por el artículo que escribió el ex funcionario cuestionando la austeridad gubernamental.

–¿Cuáles son los motivos de su despido?

–Terminó su ciclo. Me planteó la secretaria de Bienestar (María Luisa Albores) que consideraba que ya era tiempo de que se dieran los cambios ahí. Le dije que sí, que lo fuese viendo. Tan no es cierto que fue por su escrito sobre la austeridad que esto se decidió antes de que escribiera su artículo. Estoy seguro.

No, no fue eso. Sí me enteré de que andan diciendo eso. Nosotros no somos injustos. Si lo que calienta es que nos camparen, eso sí calienta , puntualizó el mandatario. Precisó que la determinación se adoptó hace poco más de un mes, es decir, antes de que Hernández Licona publicara sus críticas. No sé cuándo escribió su artículo, lo ha de haber escrito hace 15 días. No es mi fuerte la venganza .

Por la tarde, en su cuenta de Twitter, el nuevo titular del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, difundió el documento de su nombramiento firmado por López Obrador el 16 de julio.