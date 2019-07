D

onald Trump sigue sin pausa buscando con sus amenazas y exabruptos generar aplausos y apoyo por parte de una fracción no menor de su electorado, convencido de que es la forma en la que logrará la relección. Sin duda una lógica macabra que se enmarca en el fin justifica los medios , no hay ninguna consideración por el daño que infringe a personas desesperadas que se ven obligadas, a veces a costa de la propia existencia, a buscar nuevos horizontes de vida. El problema central es la impunidad de este personaje. Lamentablemente gobiernos de otros continentes no presentan mejores acciones para apoyar a los migrantes y también utilizan a este conjunto de personas para fines eminentemente electorales.

El abuso de los más vulnerables es visto ya como algo normal en este nuevo siglo a pesar de las sobrecogedoras visiones de muertes como las del niño Aylan Kurdi en las playas de Turquía hace tres años, o la pequeña Verónica abrazada a su padre en el río Bravo. Y qué decir de la joven capitana alemana Carola Rackete que fue detenida en Italia por rescatar migrantes y estuvo cerca de ser sentenciada a años en prisión.

Los organismos internacionales no ofrecen protección efectiva ante las iniquidades de los gobiernos, no sólo porque no han logrado ir más allá de recomendaciones, propuestas o pactos que, al no ser vinculatorios, se convierten fácilmente en letra muerta ante la falta de sanciones por el incumplimiento de lo que deberían ser compromisos humanitarios ineludibles en el marco internacional.

Uno se pregunta por qué la propia Organización de Estados Americanos (OEA) tan activa para denunciar a Nicolás Maduro no está haciendo el más mínimo pronunciamiento por decisiones tomadas por uno de sus miembros en contra de los migrantes centroamericanos a los que se les está negando un derecho internacional, como son asilo y refugio, claramente violatorio a derechos fundamentales.

¿Por qué el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha puesto de inmediato en la agenda internacional el comportamiento del gobierno de Estados Unidos que viola sin recato el derecho de asilo y refugio? Esperaríamos que Michelle Bachelet utilizara su importantísimo cargo para denunciar una política claramente violatoria del derecho internacional.