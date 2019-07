E

l histórico G-20 de Osaka –por sus cumbres al margen, más que por su ausencia de concreciones consensuadas– no fue un punto de inflexión, sino que acentuó la dinámica de las tendencias de la arquitectura estratégica global (https://bit.ly/2Y22epH) y/o de la estabilidad estratégica tripolar de EU/Rusia/China.

Dos días después de la cumbre del G-20 en Osaka, se celebró en Pekín el segundo Diálogo Wanshou de Seguridad Global , donde concurrieron connotados académicos, cuyo tema nodal consistió en elucidar cómo serán definidas las relaciones de China y EU en los próximos 10 años: por conflictos o por sus esfuerzos para superarlos (https://bit.ly/30PL7UL).

Uno de los asistentes fue el británico Martin Jacques, becario senior de la Universidad de Cambridge y quien publicó hace 10 años el visionario libro Cuando China gobierne al mundo: el fin del mundo occidental y el nacimiento de un nuevo orden global (https://amzn.to/2YfzmWd), quien adujo que la relación de China y EU fue relativamente estable en los pasados 40 años, pero que ya concluyó debido a razones fundamentales.

Arguyó que sí habrán tensiones y conflictos, por lo menos en los próximos 10 años hasta que EU acepte el hecho de que China se encuentra en una posición igual (sic) y que ya EU no es más el exclusivo primer país del mundo .

Sentenció que el tiempo unipolar de EU acabó, y hoy nos encontramos ya en el tiempo bipolar (sic), pero tampoco debemos subestimar la dificultad que tendrá EU para cambiar (sic) cuando encuentra dificultad para reajustarse conforme va en declive .

Según Martin Jacques, EU creó y está destruyendo ahora el presente orden global que sustenta el multilateralismo y la globalización, por lo que el nuevo orden no advendrá en el corto periodo de tiempo, por lo menos no en los próximos 20 años, aunque el viejo orden es débil y ya no es más sostenible .