uando López Obrador desafía al Fondo Monetario Internacional (FMI) y le advierte que ya no va a decidir la agenda de México, seguramente lo hace teniendo en mente que su gobierno este año está abonando alrededor de 50 mil millones de pesos a la deuda del fraude conocido como rescate bancario. Una paradoja: escribió un libro en que desmenuza el esquema que le está costando a México 120 mil millones de dólares y que probablemente no terminará de pagar el país lo que resta del siglo, y tiene que pagar. Como dice Andrés Manuel, eso calienta. Por quinta vez en los pasdos 12 meses, el FMI bajó sus expectativas de crecimiento económico para México ante un panorama permeado por una debilidad en la inversión, dice. El fondo prevé que el PIB crecerá 0.9% en 2019, comparado con el 1.6% que pronosticó en abril pasado, y desde el 2.0% que estimó en 2018. De acertar con su estimación, el PIB mexicano registrará la menor expansión económica en nueve años. En su evaluación del país, el FMI dijo que la inversión sigue siendo débil y que el consumo privado se ha desacelerado como resultado de la incertidumbre en torno a políticas, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos de endeudamiento . Sin embargo, no menciona que desde que el Fobaproa se echó a andar, en el gobierno de Zedillo, con el apoyo del PAN y la oposición de López Obrador, se hizo la advertencia de que eso sucedería: vendrían muchos años de penuria económica porque estaba fuera de sus posibilidades asumir tamaña deuda a menos de que se sometiera a la población a un descomunal sacrificio. López Obrador dijo que organismos como el FMI deberían ofrecer disculpas a México.

Usureros