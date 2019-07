Llerandi es uno de los participantes del chat que ya se había reunido con funcionarios de justicia para entregar su teléfono, como se les solicitó la semana pasada. Por su parte, el ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado informó que no dará a las autoridades su celular, publicó El Nuevo Día.

Roselló reiteró que no renunciará pero no buscará la relección. El pueblo está hablando y me toca escuchar. Han sido momentos de total reflexión , escribió en un comunicado, y añadió que se concentrará en gobernar y no responderá más preguntas sobre la crisis política.

El lunes pasado, cientos de miles de personas se manifestaron en San Juan y exigieron la renuncia de Rosselló en medio de un paro general. La décima jornada de protestas acabó cerca de la medianoche con enfrentamientos con la policía y un auto incendiado por la propia policía al caerle una bomba lacrimógena, confirmó el jefe policial Henry Escalera.

Hasta ayer no había convocatorias formales a salir a protestar, aunque algunos grupos se congregaron afuera de La Fortaleza (la casa de gobierno), para exigir la renuncia de Rosselló.

La filtración acrecentó la latente molestia entre la población de la isla por la corrupción y la mala administración, que muchos aseguran son la causa de 13 años de recesión y de una grave crisis de deuda que derivó en medidas de austeridad, como recortes en las pensiones y cierre de escuelas.