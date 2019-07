Desde Bruselas, sin embargo, se aseguró que el texto que está sobre la mesa, negociado entre los 27 socios europeos y May, y rechazado varias veces por el Parlamento británico, no se toca.

Johnson obtuvo el apoyo de menos de 100 mil miembros del Partido Conservador no electos, pero no logró el respaldo de nuestro país , tuiteó Corbyn.

May ofreció su pleno apoyo para “un Brexit que funcione en todo Reino Unido”, al tiempo que el canciller Hunt asumió su derrota y auguró que Johnson será un gran primer ministro .

Londres. El ex canciller Boris Johnson, líder de la campaña del Brexit en el referendo de 2016 y quien prometió guiar a Reino Unido en la salida de la Unión Europea (UE) en octubre, será el próximo primer ministro británico en sustitución de Theresa May, al imponerse ayer en las elecciones primarias del Partido Conservador.

En junio, la relación de Johnson con la ex directora de comunicaciones del Partido Conservador Carrie Symonds, de 31 años, fue portada de los diarios británicos tras una escandalosa escena hogareña. Vecinos llamaron a la policía después de escuchar a la mujer gritar: ¡Déjame! y ¡Lárgate! , así como ruidos de objetos que se rompían, según una grabación facilitada al diario The Guardian. La policía se trasladó hasta el lugar, pero no hubo consecuencias.

Los siguientes pasos de Johnson como primer ministro influirán en el destino de las próximas generaciones británicas y en el rumbo inmediato de la economía europea. Algunos expertos predicen que podría durar pocos meses en el cargo.

La libra está cerca de su mínimo en dos años frente al dólar y al euro –aunque se recuperó parcialmente tras la victoria de Johnson–, en gran parte por temor a una ruptura sin acuerdo que dejaría en el limbo muchas transacciones comerciales.

Johnson toma el relevo con una precaria mayoría conservadora en la Cámara de los Comunes del Parlamento. Una mayoría que se redujo a sólo dos diputados el lunes, después de la suspensión de Charlie Elphicke de las filas conservadoras tras ser acusado de tres cargos de agresión sexual.

El nombramiento de Johnson provocó que el ministro de Finanzas Philip Hammond y varios funcionarios más anunciaran su renuncia, principalmente porque no comparten la posición del nuevo premier de salir de la UE sin un acuerdo.

Alan Duncan dimitió como secretario de Estado para Europa y las Américas el lunes y desafió abiertamente a Johnson antes incluso de asumir el cargo. Ayer trató de forzar una prueba del apoyo de Boris Johnson en el Parlamento mediante un debate de emergencia, intento frustrado por el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow.

Felicitaciones a Boris Johnson por convertirse en el nuevo primer ministro de Reino Unido. ¡Él será genial! , tuiteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La semana pasada el magnate pronosticó que Johnson arreglará el desastre generado por May al tratar de liderar la salida de su país de la UE.

Felicito a Boris Johnson y celebro una buena cooperación. Nuestros países deben continuar unidos por una estrecha amistad , tuiteó la canciller federal alemana, Angela Merkel.

A las felicitaciones también se unieron el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller iraní, Mohamed Javad Zarif.