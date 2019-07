Acompañado por Gutiérrez Maldonado y Cisneros Burgos, el Ejecutivo estatal dijo que el más reciente citatorio lo recibió el lunes 22 de julio. Winckler Ortiz “me pide darle datos como testigo del hecho de Minatitlán, del que no soy testigo.

En conferencia de prensa, el gobernador acusó: El fiscal, violando el artículo 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me citó como testigo del multihomicidio de Minatitlán, y me pregunto: ¿Ya llamó como testigo al síndico del ayuntamiento de Amatlán de los Reyes (Ricardo Pérez Marcos) por el homicidio de la alcaldesa (Maricela Vallejo Orea, asesinada en abril pasado)?

El fiscal –quien fue nombrado por nueve años en el cargo por el anterior Congreso local a propuesta del entonces gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares– afirma que no tiene elementos para hacer esa acusación y por ello emitió citatorios a los tres con la finalidad de que aporten la información que dicen poseer.

El fiscal pretende intimidarme o no sé qué. Sinceramente me dio lástima su oficio, me dio tristeza porque esa es la calidad del fiscal que tenemos en Veracruz , agregó el gobernador y consideró que esto es parte del uso político de la fiscalía .

Este martes, al dar a conocer un reporte de la incidencia delictiva en la entidad, el mandatario aclaró que ni él ni sus funcionarios atenderán el llamado de la fiscalía, porque es absurdo citarme por el caso de Minatitlán. ¿Qué información puedo tener yo sobre ese hecho que no tenga él? Él tiene policía ministerial, es el encargado de las investigaciones .

Durante la campaña electoral de 2018, el entonces candidato a gobernador prometió que al asumir el cargo buscaría la destitución de Winckler Ortiz, y en los primeros días de su gobierno el Congreso recibió siete solicitudes de juicio político contra el fiscal. Sin embargo, en el Legislativo –de mayoría morenista– no se reunieron votos suficientes para iniciar el juicio de procedencia.

Winckler Ortiz fue abogado personal de Yunes Linares y cuando éste fue gobernador (2016-2018) lo propuso como titular de la FGE. Durante el gobierno panista Winckler Ortiz nunca presentó un informe sobre delitos de alto impacto, pero desde el comienzo de la gubernatura de Cuitláhuac García publica un reporte semanal.