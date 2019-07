Vucetich no pierde de vista lo importante. Nuestra meta está, en primera instancia, enfocada en la tabla de cocientes . De alguna manera criticó a su rival en la lucha por no descender: Chivas, al apuntar que es básica la planeación, hay que hacerlo bien para llegar al torneo con juegos adecuados ante equipos que te van a forzar a subir el nivel paso a paso .

Gallos presentó refuerzos

Este día los Gallos Blancos presentaron a sus refuerzos Enrique Triverio y Enrique Cadete López, procedentes del Toluca y del San Luis. Asimismo, Vucetich recuperó a Fabián Castillo, quien se había lesionado.

Además, aguarda el respaldo del público. Yo creo que la gente está contenta, este es un buen momento para presentar una parte del equipo , y advirtió que el fin de semana tienen un choque complicado ante los Xolos de Tijuana.

El Chelís Sánchez Solá destacó que la directiva poblana hizo un gran esfuerzo económico para recibir la visita del Betis, “un club que sin estos jugadores mexicanos no salía de España y hoy, con ellos, se les abre un mercado en México.

Ojalá se animen los aficionados, porque el verdadero seguidor del Puebla va al estadio.