Al ser entrevistados antes de abordar el vuelo a Perú, los deportistas, en general, compartieron sus expectativas y motivaciones, todos excepto las futbolistas, quienes a pesar de ser parte de la delegación mexicana llegaron al aeropuerto por separado, sobre la hora y no emitieron declaraciones debido al protocolo de silencio que les impone la Federación Mexicana de Futbol a sus miembros, al impedirles entrevistas si no son pactadas o en ruedas de prensa, explicó el personal de difusión del organismo.

Daniela Campuzano, que viene de ganar el cuarto lugar en la Copa Mundial de Andorra, se dijo muy emocionada por dirigirse a sus terceros Panamericanos”, justa en la que se propone mejorar el noveno y el cuarto lugares previos. Siento que me he preparado muy bien y ahora a dar lo mejor. Haber competido en la pasada Copa del Mundo me ha servido para saber en qué nivel estoy y en qué me debí preparar más , dijo la pedalista de montaña, quien compite el próximo domingo.

La ceremonia de inauguración en Lima inicia este viernes 26 de julio, pero las primeras competencias comienzan hoy, con el balonmano y el voleibol de playa, disciplina en que los mexicanos Juan Virgen y Rodolfo Lombardo Ontiveros llegarán como campeones defensores. Los ganadores del oro en Toronto se medirán en esta jornada frente a Chile, lo mismo que en el torneo femenil lo harán Zaira Orellana y Martha Revuelta, quienes tratarán de mejorar el sexto lugar que obtuvieron en la anterior justa continental.

Este día se realizará también la ceremonia de izamiento de bandera de México en la Villa Panamericana, con lo que el país ratificará su presencia en los 18 Juegos Panamericanos de Lima 2019, acto al que acudirán autoridades del Comité Olímpico Mexicano, mientras se espera que también viaje Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

El alcalde de la Villa Panamericana, Giorgio Mautino recibirá a la delegación mexicana, que iniciará al entonarse el Himno Nacional, para posteriormente izar la bandera. Mautino dirigirá un mensaje e intercambiará obsequios con el jefe de Misión y después se presentará un espectáculo artístico.